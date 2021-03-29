وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبحثون ملفات التعاون تمهيدا للقمة الثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اليوم في بغداد تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة تمهيدا لانعقاد قمة قادة الدول الثلاث المقررة قريبا في بغداد.



وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد مع نظيريه المصري، سامح شكري، والأردني، أيمن الصفدي، انه استكمل مع نظيريه المصري والأردني التحضيرات للقمة المرتقبة عبر تنسيق الرؤى السياسية في العديد من الملفات الاقليمية والدولية فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه تم مناقشة مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة والتعاون المشترك بشأن التطوير العمراني وفي مجالات التكامل الصناعي بين الدول الثلاث إضافة قضايا الزراعة والأمن الغذائي ونقل المسافرين.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري " نتطلع لعقد القمة الثلاثية في بغداد بأسرع وقت وندعو إلى تكثيف التعاون المشترك لتطوير المجال الطاقة والصحة والاعمار".

وأضاف " ناقشنا الأوضاع التي تمر به اليمن وليبيا وسوريا، والتطورات التي تشهدها المنطقة".

وجدد الوزير المصري دعم بلاده للعراق في مكافحة الارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة ونتطلع إلى قمة فاعلة لتعزز العمل الثلاثي.

وأضاف أن مخرجات القمة الثلاثية ستكون خطوة لتعزيز العمل العربي المشترك، ..وقال " نقف مع العراق لتجاوز كل الصعاب ونريد منطقة خالية من التوترات وعلاقات مبنية على حسن الجوار".

وأكد تطلع بلاده لقمة فاعلة تسهم في تعزيز فرص التقدم للدول الثلاث.

وكان وزيرا الخارجية الأردني والمصري قد وصلا العراق اليوم للاعداد للقمة المرتقبة بين قادة الدول الثلاث.