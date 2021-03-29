العاهل البحريني يبحث مع وزير خارجية الصين تعزيز مسارات التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم في المنامة مع وانغ يي وزير خارجية الصين سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والعلمية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية / بنا / الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد خلال استقباله الوزير الصيني اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الصين والتي تستند الى أسس قوية من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المجالات.

واستعرض العاهل البحريني ووزير خارجية الصين خلال اللقاء سبل تنمية مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وانها تولي أهمية خاصة لهذه العلاقات وتتطلع لرفع مستوى التعاون الثنائي على كافة المستويات.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن اعتزازه بجهود العاهل البحريني لتطوير مستوى العلاقات البحرينية الصينية وازدهارها، مؤكدا تطلع الصين واهتمامها بتوثيق أوجه التعاون مع مملكة البحرين.