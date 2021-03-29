شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: منفذو انفجار الكنيسة «دواعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - داهمت الشرطة الإندونيسية اليوم (الإثنين) منزل الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في كاتدرائية إندونيسية ما أدى إلى إصابة 20 شخصاً، مؤكدة أنهما تزوجا حديثاً وينتميان إلى جماعة متطرفة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما اللذين قُتلا بعد تفجير عبوتهما لدى دخول مجمع الكنيسة على دراجة نارية، تزوجا قبل نحو ستة أشهر، وأفادت بأن الرجل كان في منتصف العشرينات من عمره.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ارغو يوونو، إن وحدات مكافحة الإرهاب داهمت منزل الزوجين ومواقع أخرى والعاصمة جاكرتا بحثاً عن قنابل وأسلحة وأدلة أخرى. وكشفت الشرطة أن الزوجين كانا عضوين في جماعة «أنشاروت دولة» (أنصار الدولة) وهي جماعة متطرفة مسؤولة عن عدد من الهجمات بما في ذلك التفجيرات الانتحارية في سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا عام 2018.

و«أنصار الدولة» ضالعة في تفجير انتحاري في كاتدرائية في خولو في الفلبين عام 2019 ارتكبه زوجان إندونيسيان وأسفر عن مقتل مصلين وعناصر من قوات الأمن.