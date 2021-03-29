شكرا لقرائتكم خبر الصحة العالمية تدرب 1,226 عاملا صحيا في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دربت منظمة الصحة العالمية 1.226 عاملا صحيا، للعمل في 82 مركزا للتغذية العلاجية في اليمن، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف التدريب إلى إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لديهم، حيث استفاد من المشروع نحو 18,900 طفل دون سن الخامسة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية، لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية للأطفال.