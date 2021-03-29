الصحة العالمية تدرب 1,226 عاملا صحيا في اليمن

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ويهدف التدريب إلى إنقاذ حياة الأطفال والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لديهم، حيث استفاد من المشروع نحو 18,900 طفل دون سن الخامسة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إعادة تأهيل مراكز التغذية العلاجية وتزويدها بالإمدادات والعلاجات الصحية الأساسية، لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية والتغذوية للأطفال.
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