شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مليون جرعة من «جونسون آند جونسون» لإفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت شركة جونسون آند جونسون، لاتفاق مع الصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات لتوزيع 220 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكورونا على 55 من دول الاتحاد الإفريقي، فيما عقدت روسيا اتفاقاً مع شركة الأدوية صينية لإنتاج 60 مليون جرعة من «سبوتنيك-في» الروسي في الصين، فيما تعتزم منظمة الصحة العالمية نشر تقريرها بشأن منشأ الوباء اليوم الثلاثاء وقالت المنظمة أن كل الفرضيات «تحتاج لمزيد من الدراسة» لكنها رجحت انتقال الوباء للإنسان عبر وسيط من الحيوان. وفي بريطانيا دعا رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه للحذر مع تخفيف إجراءات العزل العام في إنجلترا.

تشمل الاتفاقية التي أعلنت عنها شركة جونسون آند جونسون مع الصندوق الإفريقي إمكانية طلب الصندوق الإفريقي للقاحات 180 مليون جرعة إضافية، بإجمالي يصل إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022. ويمتاز لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي بأنه يعطى على جرعة واحدة بعكس أغلب اللقاحات المعتمدة حالياً في دول عديدة تحتاج إلى جرعتين بينهما فاصل زمني لا يقل عن 3 أسابيع، وقالت الشركة إن تسليم هذه اللقاحات لدول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة سيبدأ في الربع الثالث من عام 2021.

60 مليون جرعة

على صعيد متصل، عقدت روسيا اتفاقاً مع شركة الأدوية الصينية «شينجن يوانشينغ جين-تك» لإنتاج 60 مليون جرعة من «سبوتنيك-في»، وفق ما أعلن الصندوق السيادي الروسي الذي موّل تطوير هذا اللقاح لمضاد لفيروس كورونا. وأوضح الصندوق أن هذه الجرعات ستتيح تلقيح «أكثر من 30 مليون شخص» وإنتاجها التجاري سيبدأ في مايو/ أيار2021.

وجاء في بيان للمدير التنفيذي للصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف أن «التعاون مع شينجن يوانشينغ جين-تك سيمكننا من إنتاج سبوتنيك- في في الصين، وسيعزز قدرات توفير كميات إضافية مع ارتفاع الطلب عالمياً على اللقاح الروسي».

نظريات منشأ الوباء

ورجّح تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين أن يكون فيروس كورونا قد انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط انتقلت إليه العدوى من خفّاش، مستبعدا فرضية تسرّب الفيروس من مختبر صيني على خلفية تشكيك بالاستقلالية.

ولم يستبعد الخبراء نظرية الانتقال عبر اللحوم المجلّدة، وهي النظرية التي ترجّحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو «ممكن». واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن الفرضيات حول منشأ جائحة «كوفيد-19» تبقى مفتوحة وتحتاج إلى مزيد من الدرس.

تخفيف الإغلاق

وفي إنجلترا عاودت المدارس فتح أبوابها في الثامن من مارس /آذار الجاري، وبدأت المرحلة الثانية من خطة تدريجية لتخفيف قيود الإغلاق بالسماح بتجمّع ستة أشخاص كحد أقصى في الهواء الطلق، وكذلك بممارسة الرياضة مع الدعوة إلى اليقظة تحسباً من متحوّرات فيروسية لا تزال إنجلترا بمنأى منها، وعنون بعض الصحف الإنجليزية «إثنين سعيد»، لكن السلطات نصحت بمواصلة العمل عن بعد إذا أمكن، وتجنب وسائل النقل العام.

وبذلك تكون قد انتهت أوامر البقاء في المنازل، وسمح للناس بالالتقاء خارجها في مجموعات من ستة أشخاص لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حث على توخي الحذر بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وكان جونسون قد أعلن في الرابع من يناير/ كانون الثاني بدء إجراءات العزل العام في إنجلترا للمرة الثالثة، لكنه قال إنه يخطط للمضي قدماً في مسار «حذر ولا رجعة فيه» لتخفيف القيود مع الإسراع في طرح لقاحات الوقاية من «كوفيد-19». وقال رئيس الوزراء البريطاني: «يتعين أن نظل حذرين مع زيادة الإصابات في جميع أنحاء أوروبا والسلالات الجديدة التي تهدد طرح اللقاح لدينا».

ضغوط على ميركل

من جهة أخرى تصاعدت الانتقادات للمستشارة أنجيلا ميركل أمس بسبب عدم تقديمها خطة للحد من تزايد إصابات كورونا في ألمانيا وإلقائها اللوم على رؤساء حكومات الولايات غير المتعاونين في إدارة الأزمة.

وخلال مقابلة أذيعت يوم الأحد أثارت ميركل احتمال تعديل (قانون الحماية من العدوى) لإلزام ولايات ألمانيا الستة عشر، التي لها سلطة على قضايا الصحة والأمن، على تطبيق إجراءات محددة، لكنها لم تفصح عما سيترتب على ذلك ما أثار انتقادات أحزاب المعارضة وصحف قالت إنها «لا تملك حلا» و«ليست لديها خطة بعد». وقال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر المعارض لتلفزيون فونيكس «يتيعن على ميركل المثول أمام البرلمان والقول بوضوح كيف ترى الوضع وما هي مقترحاتها».(وكالات)