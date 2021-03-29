شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مخيمات للنازحين في مأرب بسبب القصف الحوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أغلقت السلطات في محافظة مأرب عدداً من مخيمات النازحين بعد تعرضها للقصف من قبل ميليشيات الحوثي في الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة. وكثفت ميليشيات الحوثي، خلال الأيام الماضية، من عمليات القصف، التي طالت مخيمات للنازحين، خلفت إصابات بينهم وخسائر مادية، وأجبرت مئات الأسر على ترك المخيمات، هرباً من القصف، واتجهت الى مدينة مأرب، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، وضواحيها.

إخلاء مخيمات

وطبقاً لمصادر في الوحدة التنفيذية لادارة المخيمات فان مخيمات النزوح (التواصل، الخير، الميل، وذات الراي) في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة تم إفراغها كلياً، أمس، وتضم أكثر من 600 أسرة. وكانت تلك المخيمات تعرضت، الأيام الماضية، لسقوط 27 قذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي، الامر الذي تسبب بخسائر بشرية ومدنية في صفوف النازحين. وأمس الأول الاحد، أسفر القصف عن إصابة سبعة نازحين. ويعيش قرابة مليوني نازح في محافظة مأرب، منذ بداية الحرب في البلاد، يتوزعون على 180 مخيماً، في ظروف معيشية صعبة.

التنكيل بالمناوئين

من جانب آخر، وضمن إجراءات ميليشيات الحوثي، الممنهجة في تسييس القضاء، واستخدام المحاكم سلاحاً للتنكيل بخصومها، والمناوئين لها، أصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي، أمس الإثنين، حكماً بإعدام تسعة مدنيين، ودفع 180 مليون ريال وعشر سنين تعزيراً بحق تسعة آخرين. وقال المحامي والناشط الحقوقي هادي وردان إن «ميليشيات الحوثي أصدرت حكماً بالإعدام تعزيراً بحق تسعة من المدنيين، المعتقلين في حجة، بينهم واحد متوفى.

وأكد أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الميليشيات التي يرأسها القاضي الحوثي عبد الملك شرف الدين وجهت تهماً كيدية وسياسية لمعتقلي الثورة بينها قلب نظام الحكم، التسبب بقتل ضباط الأمن والتسبب بإقلاق السكينة العامة، ونشر الفتنة في البلد.

تهم ملفقة وإعدامات

وأشار وردان، وهو محام سبق أن ترافع في قضية شباب فبراير أمام المحكمة الابتدائية التي نظرت فيها قبل سيطرة الحوثيين على البلاد، إلى أن الميليشيات أصدرت حكماً استئنافياً على تسعة آخرين بدفع مبلغ قدره مائة وثمانون مليون ريال وعشر سنين تعزيراً. وخلال العامين الماضيين أصدرت محاكم خاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء أحكاماً بالإعدام بحق المئات من اليمنيين بينهم سياسيون، وبرلمانيون، وعسكريون، ونشطاء، وصحفيون، ورجال أعمال، وتربويون، وطلاب، بالإضافة الى مصادرة جميع ممتلكاتهم، بتهم درجت على تلفيقها ضد الرافضين لانقلابها المسلح على الشرعية في اليمن.