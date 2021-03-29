شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر بالقاهرة يوصي بتضمين مبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» في المناهج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد المؤتمر الدولي الأول لكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمبادئ وثيقة ‏الأخوة ‏الإنسانية ودعا إلى تضمين المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي طرفًا ‏من مبادئها.

واختتمت الكلية، الإثنين، مؤتمرها الذي جاء تحت عنوان «المبادئ الشرعية والقانونية في ‏وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول»، وأصدرت بيانًا ختاميًّا للمؤتمر الذي عقد على مدى ‏يومين، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتورِ أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر ‏الشريف، وبحضور عدد من العلماء ورجال القانون والصحافة ‏والإعلام والمعنيين بقضايا الأخوة ‏الإنسانية والتعايش الإنساني المشترك.‏

وألقى البيان الختامي والتوصيات محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ‏والبحوث، وأكد المشاركون في المؤتمر أن هذه التوصيات جاءت في ضوء ما تضمنته البحوث ‏المقدمة من نتائج، ومن خلال ما زخرت ‏به جلسات المؤتمر من مداخلات ومناقشات ومساجلات ‏خلصت إلى ‏مجموعة من التوصيات.‏

وكانت أهم هذه التوصيات ضرورة تشكيل لجان متعددة من الجهات ‏المتخصصة يكون هدفها ‏العمل على ‏توضيح بنود الوثيقة للمجتمع ‏الدولي، فضلًا عن قيام الأزهر الشريف بكل قطاعاته ‏وهيئاته ‏بتشكيل لجان علمية متخصصة ‏تعمل على رصد الشبهات المثارة ‏حول حقوق المرأة ‏والأطفال، ومعاملة غير المسلمين، ونحوها ‏من ‏القضايا المهمة التي تحتاج إلى علاج مبسط، من ‏خلال التعامل مع ‏النصوص الشرعية في ‏ضوء مقاصدها لتصحيح الأفكار المغلوطة، ‏ونشر ‏المنهج الأزهري الوسطي. ‏

كما أوصى المؤتمر بتضمين المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي طرفًا ‏من مبادئ ‏وثيقة ‏الأخوة ‏الإنسانية، مع التركيز على قيم المحبة ‏والتسامح والأخوة ومساعدة الآخرين ونبذ ‏التعصب ‏الأعمى ‏وسائر ‏ألوان التفريق بين الناس، خاصة القائم على أساس الدين.‏

واختتم المؤتمر توصياته بضرورة إحكام الرقابة على المواد الفنية التي تثير الكراهية والعنف، ‏مع ‏التشجيع ‏على إنتاج مواد من الفنون الراقية التي ‏تتبنى قيم ومبادئ ‏المحبة والخير والسلام ‏وغيرها ‏من ‏المبادئ التي ‏تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية.‏(وكالات)