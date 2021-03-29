شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قائمة فلسطينية تسجل لانتخابات «التشريعي» بانتظار «فتح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الاثنين، إنها تسلمت منذ بداية عملية الترشح 15 قائمة انتخابية للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل، وذلك مع بقاء يومين للتسجيل، في انتظار أن تلتحق حركة «فتح» بالمسجلين الثلاثاء أو الأربعاء.

وأضافت اللجنة في بيان أنها «قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات».

وأوضحت اللجنة في بيانها «باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021، علماً بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 أبريل المقبل».

وتقدمت حركة «حماس» بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي القادم تحت اسم «القدس موعدنا»، بينما تقدم القيادي محمد دحلان بقائمة لخوض الانتخابات تحت اسم قائمة (المستقبل) دون أن يكون مرشحاً عنها. وأعلن أشرف دحلان مفوض قائمة «المستقبل» تسجيل القائمة في المقر الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة.

وأضاف دحلان في تصريح صحفي، الاثنين، أن قائمة «المستقبل» تقدمت اليوم ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها التي تضمنت (132) مرشحاً للمجلس التشريعي، شملت مرشحين عن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الوحدة الترابية في أراضي دولة فلسطين، وتجسيد الشراكة في كل جغرافيا الوطن.

ولم تتقدم حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس بقائمتها بعد للمشاركة في هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن تقدمها اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء قبل انتهاء موعد قبول الطلبات. وفي حال جرت الانتخابات في موعدها ستكون المرة الأولى منذ 15 عاماً، عندما فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في آخر انتخابات عامة في 2006.

وتظهر أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية أن حوالي 2.5 مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة سجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات التي ستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن المشاركة فيها ستكون من خلال القوائم فقط.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إنه «بدون القدس لن تكون هناك انتخابات»، مشدداً على أهمية إشراك المقدسيين في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً. وأكد المالكي، خلال اتصال مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز اننين، أن الجانب الإسرائيلي لم يجب حتى الآن على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وأطلع المالكي، الوزير الألماني، على آخر التطورات بشأن إجراء الانتخابات في فلسطين، داعياً ألمانيا للمشاركة في المراقبة على العملية الانتخابية. وشدد المالكي على مضي دولة فلسطين بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من الإجراءات العقابية والضغوط التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على المسؤولين الفلسطينيين من أجل التراجع عن محاسبة إسرائيل ومساءلتها في المحافل الدولية لانتهاكها القانون الدولي واتفاقيات جنيف. (وكالات)