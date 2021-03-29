شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يحذر الأمريكيين من موجة رابعة لإصابات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين الأمريكيين من أن البلاد لا تزال «بعيدة عن الانتصار» في الحرب على كوفيد-19. وحضّ الناس على الالتزام بالتحذيرات بخصوص الفيروس فيما تواجه البلاد موجة إصابات رابعة محتملة.

وقال في خطاب متلّفز: «عملنا لم ينته بعد. لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19». وتابع: «نحن في سباق حياة أو موت مع فيروس ينتشر بسرعة مع حالات ترتفع مجدداً ومتحورات جديدة تنتشر للأسف بعض السلوكيات الطائشة التي رأيناها على التلفزيون تعني أن هناك حالات جديدة إضافية ستحدث».

وأضاف: «ضعوا الكمامات هذا واجب وطني! لم يحن وقت الاحتفال بعد. لا تستلموا الآن» مشيراً إلى أن نحو ألف أمريكي يموتون يومياً جراء الجائحة. وأكد جو بايدن أنه سيحق لـ 90 % من البالغين الأمريكيين الحصول على اللقاح بحلول 19 إبريل/نيسان المقبل. وقال: «التقدم الذي احرزناه على صعيد التلقيح يشكل قصة أميركية جميلة».