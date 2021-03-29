شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يدعو واشنطن وبروكسل للمساهمة في سلام السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تعزيز مسيرة السلام فى السودان، فيما بعث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومفوض الشراكات الدولية جوتا أوربيلينن بتهانيهما للسودان بمناسبة تسوية المتأخرات المستحقة على السودان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لللبنك الدولي، في حين بدأت الاثنين، محاكمة 4 من منسوبي جهاز الأمن السابق بتهمة قتل عدد من المواطنين في مدينة عطبرة في ديسمبر/ كانون الأول 2018.وتلقى البرهان، الاثنين، التهنئة من المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث ومبعوث الاتحاد الأوروبي روبرت فاندول إنابة عن المبعوث الأوروبي الخاص الاكسندر روندوس، بمناسبة التوقيع على إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.وبحث اللقاء مسيرة السلام في البلاد، بجانب الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة والتطورات على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.وجدد البرهان التزام السودان المبدئ بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع إثيوبيا، ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تعزيز مسيرة السلام في السودان والتوصل لاتفاق مشترك حول ملف سد النهضة.

استعداد للتوسط

وأوضح المبعوثان بوث وفاندول، استعدادهما للتوسط في قضية السد. وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي، استعداد الاتحاد لدعم عملية الإصلاحات الاقتصادية، والمساهمة في برنامج الحكومة لدعم الأسر الفقيرة.

من جهة أخرى، بعث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومفوض الشراكات الدولية جوتا أوربيلينن بتهانيهما للسودان بمناسبة تسوية متأخراته المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لللبنك الدولي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد إن الخطوة تدعم جهود الحكومة الانتقالية على استقرار الاقتصاد وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها، وبذلك، يقترب السودان خطوة من تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي والمضي قدماً في تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

دعم جهود الحكومة الإصلاحية

وأشار إلى مواصلة الاتحاد، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، دعم الحكومة الانتقالية في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو المستدام والازدهار.

وفي السياق، ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أمس، المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة 4 من منسوبي جهاز الأمن السابق بتهمة قتل عدد من المواطنين في الأحداث التي شهدتها مدينة عطبرة في ديسمبر 2018.

وبدأت برئاسة القاضي نزار السر وبحضور النائب العام تاج السر الحبر، ووالي نهر النيل وعائلات الضحايا وعدد من المهتمين.

وألقى الحبر خطبة الاتهام الافتتاحية، وأكد أن قانون الأمن لا يسمح لأي عضو في الجهاز استخدام القوة وإنما جوزها للشرطة في تفريق التجمعات غير المشروعة. وقال إن تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو.

وأوضح الحبر أن القوّة الوحيدة التي ظلت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن، وكانت تقوم بإطلاق الذخيرة الحية التي أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهداء التغيير وتسببت في العديد من الإصابات لأشخاص آخرين في الموكب.

جرائم ضد الإنسانية

وقال إن«الجرائم التي ارتكبها المتهمون الماثلون أمام هذه المحكمة يمكن وصفها بامتياز أنها جرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية؛ حيث إن كل الإصابات كانت بطلق ناري على الرأس والصدر.

وقدم الحبر المتهمين حمدي بدر الدين النور وهاشم الطيب محمد ووائل محمد كمال ومحمد صالح على للمحاكمة تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد مستدلاً بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود ومقاطع فيديو.