شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عجمان تدشن «Route Taxi» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن الهيئة تسعى لتبني الجهود والمبادرات وأحدث الوسائل المتميزة والأساليب الفريدة الداعمة لمنظومة النقل، مبيناً أن الهدف من إطلاق خدمة «Route Taxi» يأتي استجابة لمتطلبات الجمهور، ولتلبية الطلبات المتنامية على مركبات الأجرة، ولتحقيق أعلى درجة من رضا المتعاملين. وأوضح أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية بالإنابة، أن «Route Taxi» مخصصة لتلبية الحجوزات، وستغطي كافة مناطق الإمارة، وتتوفر على مدار الساعة، وسيتكون الأسطول من 10 مركبات مزودة بسائقين ذوي خبرة وكفاءة، وأشار إلى أنه يمكن طلب المركبة عن طريق الحجز، من خلال تطبيق «Route» على الهاتف المحمول.