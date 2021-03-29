شكرا لقرائتكم خبر عن عزيزي للتطوير العقاري تعلن عن تسليم مشروعها (مينا) على نخلة جميرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقال مدفوع
30 مارس 2021
01:00 صباحا
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احتفلت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسليم مشروعها الفاخر» مينا «على الهلال الشرقي لنخلة جميرا الشهيرة. وافتتح مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وفرهاد عزيزي، رئيسها التنفيذي، هذا المشروع رسمياً، بحضور كبار أعضاء فريق الإدارة، ووسائل الإعلام والشركاء الرئيسيين.
ويعتبر» عزيزي مينا «المشروع السكني والتجاري الأفخم على نخلة جميرا التي يصفها الكثيرون بأنها الأعجوبة الثامنة في العالم، وسيكون الآن موطناً لمئات الملاك والمستأجرين المتميزين الذين سيستمتعون بالمعيشة الراقية في أحد أكثر العناوين تميزاً بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستوحي اسم المبنى من اسم ابنة الرئيس التنفيذي للمطور البالغة من العمر سبع سنوات، كما يتميز بلوحة جدارية طولها 21 متراً تم تكليف أحد الفنانين لإنجازها حصرياً للمشروع. ويجسد الاسم جوهر المبنى، فضلاً عن الدلالات التي يحملها باللغة العربية، حيث تعد الكلمة مصدر إلهام لهذا المبنى الذي يقع على الواجهة البحرية المتميزة. ومع وجود ظلال اللون الأزرق، والتي تتوافق مع المياه الفيروزية للخليج العربي المحيطة بالمبنى، وتصوير الطفلة مينا وهي تتأمل جمال اللؤلؤ، فإن هذه اللوحة تنقل إحساساً فريداً وحديثاً يحمل معه معاني الحب والأمل والتقارب، ولتعكس تماماً أجواء المشروع، وتعمل على تعزيز تصميمه الفريد الذي تمت دراسته بعناية. وقال مرويس عزيزي»: في الوقت الذي نستعد فيه لتسليم 46 مشروعاً عالمي المستوى وبمواصفات استثنائية ومتميزة هذا العام، يعد مينا أحد أكثر الإنجازات تأثيراً بالنسبة إلينا. ونعتقد أن إكمال مبنى بهذا المستوى المرموق من الكمال والفخامة يستحق احتفالاً رائعاً. ومع أنه يحمل اسم حفيدتي الغالية، أشعر بالفخر الكبير والسعادة لرؤيته كاملاً، ليسهم في تعزيز إرثنا بشكل أكبر «.
وأضاف»: حظي مينا بإقبال كبير من المستثمرين المحليين والدوليين لما يوفره لهم من نمط حياة متطور وفخم ومعاصر، يعكس مدى تركيزنا على عملائنا والاهتمام بالتفاصيل، وإسهامنا في تطوير المشهد الرائع لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذه المناسبة، نود الإعراب عن امتناننا العميق لقيادة دبي وجميع شركائنا الكرام، لما حظينا به من دعم هائل لإنجاز هذا المشروع، لنراه اليوم شامخاً بفخامة في موقعه المتميز «.
ويأتي تسليم مينا تأكيداً على التزام عزيزي لإكمال أكثر من 10,000 وحدة هذا العام، في ظل وجود العديد من عمليات التسليم الأخرى المتوقعة في الفرجان وريفييرا في مدينة محمد بن راشد ومدينة دبي الطبية. وسيفتتح المطور بعد ذلك في الفرجان مشروعي بلازا وستار في أبريل وبيرتون في مايو، كما سيبدأ بتسليم المباني الأولى في المرحلة الأولى من ريفييرا في يونيو.
وتبدأ أسعار الوحدات في مينا من 2,000 درهم للقدم المربعة، وتتراوح القيمة الإجمالية من 2.6 مليون درهم للشقق من غرفة واحدة إلى 26.8 مليون درهم لوحدات البنتهاوس مع مسبح خاص. وتم بيع أكثر من %96 من المشروع بالفعل لأكثر من 41 جنسية، مع قيام المطور بإطلاق النسبة المتبقية البالغة %4 من الوحدات للبيع.
سيستمتع السكان بمنتزه النخلة الواسع القريب من المشروع، حيث يمكن للعائلات عيش لحظات خاصة لمشهد غروب الشمس الرائع والأجواء الهادئة في هذه المنطقة من دبي، والاستفادة من المناظر الطبيعية المثالية لممارسة رياضة الجري في الصباح الباكر. ويصـل إجمـالي المساحة المبنية للمشروع إلى 38,500متر مربع، ويضم 178 وحدة، منها 120: شقة من غرفة واحدة، و 54 شقة من غرفتين، وأربع وحدات بنتهاوس واسعة وفخمة، ويضم المشروع أيضاً العديد من وحدات التجزئة على مساحة 1,847 متراً مربعاً. وتم تخصيص أكثر من 69% من المساحة الإجمالية للمشروع للمرافق التي تعزز نمط الحياة، بما في ذلك: الشاطئ الخاص وحمامان للسباحة وصالة رياضية مجهزة بالكامل وناد صحي شامل وملاعب الأطفال، ومضمار الجري، والمساحات الخضراء الخارجية. وتم تزويد المشروع بالمواقف المغطاة للسيارات، ويتيح أيضاً الوصول السهل إلى» مونوريل النخلة «وترام دبي ومترو دبي، ومجموعة متنوعة من الفنادق ومناطق التسوق والترفيه الأخرى في المنطقة المجاورة. ويجسد المشروع أسلوب حياة حصرياً ومتميزاً يرتقي بحياة قاطنيه.
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