شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الآثار بالنواب تناقش طلب إحاطة بشأن البحث والتنقيب عن الآثار بالمحمودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب إحاطة مقدم من النائب بلال النحال، بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بالموافقة على إجراء عملية البحث والتنقيب في التلال الأثرية بمركز المحمودية- محافظة البحيرة.

وقال النحال، إن طلب الإحاطة، سبق تقديمه في الفصل التشريعي السابق، وأن هناك موافقة من وزارة الشباب بعد الاتفاق مع الآثار نزع جزء من مناطق البحث والتنقيب في الموقع المقترح لإقامة مركز الشباب لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة بمركز المحمودية رغم تخصيص مبلغ من المال لإقامة مركز الشباب، وأن المساحة الكلية للمنطقة 239 فدانا، تم توقف الوزارة عن عملية البحث والتنقيب، في كل المنطقة، وتوقف عملية التخصيص التي تمت مع الشباب والرياضة.

وتابع:" أطالب اللجنة بإلزام وزير الآثار باستكمال عملية البحث والتنقيب، واستقطاع جزء من المناطق التي تم التنقيب فيها لصالح إقامة مركز الشباب".

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن العشماوي، أن وزارة الآثار قامت بالموافقة عن طريق اللجنة الدائمة على استكمال الحفائر وعودة عملية البحث والتنقيب، وتكون عملية البحث والتنقيب على الجهة الطالبة، وبإشراف من محافظة الدقهلية، وبمخاطبة الوحدة المحلية بالمحمودية، بتوفير العمالة والأدوات اللازمة للاستكمال، ولم يتم الرد

وأضاف، أن الوزارة احترمت الاتفاق بين النائب ووزير الآثار وقامت بتخصيص الإعتمادات بقيمة 200 ألف جنيه اللازمة لعملية البحث والتنقيب في هذه المناطق على الرغم من الأولويات الكبيرة للوزارة ومشروعات التطوير التي تتبناها.

وتابع:" الوزارة في ظل جائحة كورونا أصبح عليها من الصعب توفير الاعتمادات المالية للقيام بهذا الحفائر وانتظرت لحين إرسال الجهة الطالبة للاعتمادات المالية، وتوفير العمالة، ولم يتم الرد من الجهات الطالبة حتى الآن.

وقال:"هناك عدد من المساكن وجبانة للموتى، تم إقامتهم قبل ضم منطقة التل لحوزة وزارة الآثار، وأن المساحة المطلوبة 2000 متر لإقامة مركز الشباب، ستتم توفيرها في منطقة تل سيدي عقبة، وسيكون هذا استثناء وليس قاعدة تلزم وزارة الآثار بأي مطالبات قادمة.

وطالبت، درية شرف الدين وأعضاء اللجنة بالتزام وزارة السياحة والآثار بإدراجه هذا المشروع في الموازنة الجديدة، ونزع المنطقة التي تم الانتهاء من تنقيبها، لإقامة مشروع مركز شباب عليها، كمرحلة أولى مع موافاة اللجنة بالتقرير العلمي عن الحفائر وما تم إنجازه بمنطقة التل المذكورة.

وفيما يخص الطلب المقدم من النائب هشام الحصرى، بشأن سرعة تشغيل قصر ثقافة تمي الامديد – محافظة الدقهلية، لافتا إلى أن الوزارة قد انتهت من المشروع منذ سنوات ولم يتم تشغيله حتى الآن لخدمة المنطقة.

وأكد هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، أنه تم الانتهاء من المشروع وتجهيزاته وأجهزة الحماية المدنية، في عام 2018 وتم تسديد المبالغ المطلوبة لصالح الحماية المدنية عن تدريب العاملين بقصر الثقافة والهيئة تنتظر الحصول على موافقة الحماية الميدانية حيث لا يسمح بالتشغيل إلا بتصريح الحماية المدنية، وستقوم الهيئة بافتتاح المشروع بشكل رسمي.