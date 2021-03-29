مرثا محروس نائبة التنسيقية: الدولة المصرية قادرة على إدارة أصعب الأزمات

شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: الدولة المصرية قادرة على إدارة أصعب الأزمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنها تابعت بكل فخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، مشيرة الى أن هذا يؤكد أننا قادرين على تحمل المسئولية حتى فى أصعب الظروف .
وأضافت مرثا محروس أن رغم كل الأحداث والوقائع التى مر بها الوطن خلال الأيام الماضية والتى استغلها قوى الشر لتقليص حجم الجهود المبذولة ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية الا أن المصريين دائما قادرين على تفويت الفرصة على كل حاسد وحاقد يحاول أن يستغل تلك الظروف والأزمات، مؤكدا أن الوطن يمضى للأمام وأن معدن الشعب المصرى يعرف فى الشدائد.
ووجهت "محروس" التحية والشكر الي العمال والمهندسين والقباطنة البحريين المصريين في ملحمة إعادة الملاحة لقناة السويس وإعادة السفينة ايفرجين للمسار الطبيعي لقناة السويس وللأطقم الفنية المصرية التي اثبتت انها لا تقل كفاءه بل تتفوق علي العديد من الدول المتقدمة في مجال الصناعات البحرية، متابعة:" فالاخبار كانت تتحدث عن الحاجة للخبرة الأوروبية والخبرة الامريكية و الصينية و لكن الخبرة المصرية اثبتت انها قادرة علي إدارة أصعب الازمات وادقها وتلك رسالة الي باقي هيئات الدولة الاستثمار في العقول البشرية والعمالة المدربة التي تقوم بها هيئة قناة السويس هي كنزها الحقيقي".