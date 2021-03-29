شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: الدولة المصرية قادرة على إدارة أصعب الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنها تابعت بكل فخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، مشيرة الى أن هذا يؤكد أننا قادرين على تحمل المسئولية حتى فى أصعب الظروف .

وأضافت مرثا محروس أن رغم كل الأحداث والوقائع التى مر بها الوطن خلال الأيام الماضية والتى استغلها قوى الشر لتقليص حجم الجهود المبذولة ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية الا أن المصريين دائما قادرين على تفويت الفرصة على كل حاسد وحاقد يحاول أن يستغل تلك الظروف والأزمات، مؤكدا أن الوطن يمضى للأمام وأن معدن الشعب المصرى يعرف فى الشدائد.

ووجهت "محروس" التحية والشكر الي العمال والمهندسين والقباطنة البحريين المصريين في ملحمة إعادة الملاحة لقناة السويس وإعادة السفينة ايفرجين للمسار الطبيعي لقناة السويس وللأطقم الفنية المصرية التي اثبتت انها لا تقل كفاءه بل تتفوق علي العديد من الدول المتقدمة في مجال الصناعات البحرية، متابعة:" فالاخبار كانت تتحدث عن الحاجة للخبرة الأوروبية والخبرة الامريكية و الصينية و لكن الخبرة المصرية اثبتت انها قادرة علي إدارة أصعب الازمات وادقها وتلك رسالة الي باقي هيئات الدولة الاستثمار في العقول البشرية والعمالة المدربة التي تقوم بها هيئة قناة السويس هي كنزها الحقيقي".