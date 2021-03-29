اندلاع حريق في كابينة تليفونات بالقرب من حي الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اندلع منذ قليل، حريق في كابينة تليفونات، بالقرب من حي الهرم، بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.

وتحاول قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالقرب من حي الهرم، بمنطقة بولاق الدكرور.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.