"كنت رايحة أصالحه".. أقوال "إسراء عماد" أمام نيابة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

كشفت "إسراء عماد - 19 سنة" تفاصيل اعتداء زوجها عليها، في الواقعة التي أثارت ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت تفاصيلها إلى أن وصلت إلى ساحة نيابة المنتزه أول.

"كنت رايحة أصالحه فاعتدى عليا بسكين المطبخ"؛ قالت "إسراء" أمام المستشار عمر الركايبي، بينما أشارت إلى نشوب خلافات زوجية بينها وبين زوجها، تركت على إثرها المنزل منذ فترة، بسبب تدخل أهل زوجها في حياتهما الخاصة، حسب أقوالها.

أضافت "إسراء": "يوم الحادث اتفقت مع زوجي على العودة إلى المنزل وذهبت إليه في الثالثة صباحًا لمصالحته إلا أنني فوجئت بحدوث خلافات بينه وبين والدته بسبب عدم رغبتها في إتمام الصلح بيننا".

عقب ذلك وأثناء تواجدها بالمنزل، تفاجأت "إسراء" باعتداء زوجها عليها بسكين مطبخ وتشويه وجهها بالكامل، قبل أن ينقلها بسيارة التاكسي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اتهمت إسراء والدة زوجها وشقيقه بالتحريض على قتلها والتسبب في إصابتها. قالت: "حماتي وابنها حرضوا جوزي وأعطوه السكين اللي اعتدى بها عليا".

بعرض التحقيقات على المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، أمر بضبط وإحضار الزوج المتهم. وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية إخطارًا من مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، يفيد وصول فتاة تدعى "إسراء عماد حبشي"، 19 عاما، ربة منزل، بها إصابات متفرقة بالوجه والصدر والرأس. وبسؤال المجني عليها في التحقيقات، اتهمت زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات زوجية، ليجري القبض على زوجها.

أقوال الزوج

اعترف زوجها ويدعى "محمد.م" سائق بارتكابه الواقعة، قائلا:" وعصبتني وشتمني وعلشان كده ضربتها"، مبررا جريمته بسبب خلافات زوجية. وحرر المحضر رقم 11786 لسنة 2021 جنح المنتزه أول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

زوجة الأب

حول تفاصيل الواقعة، قالت إيمان حبشي، عمة المجني عليها، إن إسراء تزوجت من نجل زوجة والدها، وانتقلت إلى منزل الزوجية بشارع أبو سليمان، بدائرة قسم شرطة الرمل ثان. وأضافت أن "إسراء" رزقت بطفل أسمته "مالك" وكانت حياتها مع زوجها مستقرة، قبل أن ينفصل والدها عن والدة زوجها "حماتها" لتنشب الخلافات بينهما.

وأشارت إلى أن حماتها حرضت نجلها على الانتقام من زوجته وهددته بأخذ التاكسي منه وإعطاءه لشقيقه، قائلة:"ترك الزوج منزل الزوجية.. وعندما ذهبت إسراء لمصالحته في منزل والدته طلب منها أن تنتظره في الشارع أسفل المنزل". وأضافت أن الزوج حمل سلاحًا أبيض بتحريض من والدته، وسدد لها طعنات متفرقة بمجرد رؤيتها، وقاما بمساعدة شقيقه بنقلها في التاكسي إلى مستشفى شرق المدينة.

وفقًا لعمة المجني عليها، هدد الزوج المجني عليها بحرمانها من رؤية طفلها إذا اتهمته بالتعدي عليها، إلا أن أمن المستشفى سمع تهديده وأخطر الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه.

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