مصادر أمنية: لا وفيات بحريق كفر طهرمس وجار تحديد سبب اشتعال النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أكدت مصادر أمنية، عدم وقوع أية وفيات في الحريق الذي نشب بأحد المخازن الواقعة أسفل عقار سكني بمنطقة كفر طهرمس.

أضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، والتي تمكنت من السيطرة على النيران.

أشارت إلى أن أسباب الحريق متروكة للمعمل الجنائي، الذي سيحدد بشكل دقيق أسباب وقوع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية الدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في أحد المخازن الواقعة بكفر طهرمس بالجيزة، قبل أن يتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه.