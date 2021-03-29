إسرائيل تحذر مواطنيها المسافرين للخارج من هجمات إيرانية محتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ( دب ا)

حذرت إسرائيل اليوم الاثنين، من هجمات إيرانية محتملة على أهداف إسرائيلية في الخارج في الربيع والصيف.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وبسحب البيان: "وجه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي اليوم الاثنين تحذيرا للمسافرين الإسرائيليين من هجمات إيرانية محتملة على أهداف إسرائيلية في الخارج في الربيع والصيف".

كما حذر البيان كذلك من وقوع هجمات إرهابية جهادية عالمية في مالي وماليزيا وكشمير.

يأتي التحذير من شن هجمات إيرانية على اهداف إسرائيلية بعد اتهامات متبادلة بين إسرائيل وإيران بمهاجمة سفن كل منها الأخرى مؤخرًا. كما اتهمت ايران إسرائيل بإغتيال عالمها النووي محسن فخري زاده وهددت بالانتقام.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة كانت في طريقها إلى سوريا، كان معظمها يحمل نفطًا إيرنيًا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له في تقرير صدر مؤخرًا، إن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري.