ما نعرفه عن أول سفينة تعبر قافلة الشمال من بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "الخليج 365"، اليوم الإثنين، على تفاصيل أول سفينة من قافلة الشمال، تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس من اتجاه محافظة بورسعيد، في أول دقائق تشغيل الملاحة وعودتها بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة.

كشف مصدر مطلع أن السفينة اسمها "BIGLIFT BARENTSZ" وترفع علم هولندا، متجهة إلى سنغافورة، تم بناؤها عام 2016.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عودة الملاحة للقناة، بعدما انتهت الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة، مؤكدًا على أن الملاحة ستعود بصورة طبيعية بقناة السويس في الاتجاهين بداية من مساء اليوم، بعد نجاح تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن" والتي جنحت الثلاثاء الماضي بالقناة.

وكانت هيئة قناة السويس نجحت اليوم الإثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، حيث وصلت السفينة لمنطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.

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