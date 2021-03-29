عاملو قناة السويس.. 6 أيام من العمل من دون نوم لتحريك السفينة الجانحة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة) - 6 أيام من العمل المتواصل من دون نوم أو راحة لعمال قناة السويس انتهت بهتافات فرحة وسعادة بعد تعويم وتحريك كامل لسفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر غيفن» EVER GIVEN وعودتها إلى مسارها الطبيعي بعد مناورات الشد والقطر المتعددة خلال الفترة الماضية، لتعود الحياة إلى قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.

ووسط الأصوات العالية لأبواق القاطرات والكراكات التي عملت على تعويم السفينة، سادت حالة من التهنئة بين العاملين وبعضهم، معلنين احتفالهم بطريقتهم الخاصة عبر تلك الأبواق.

يقول طه سمير، أحد العاملين على الكراكات التي عملت على تعويم القناة، إنهم بفضل الله ثم جهود رجال قناة السويس نجحوا في تحريك السفينة، مضيفا «ربنا كرمنا المركب وطلعت المركب على خير».

6 أيام من دون نوم

ولم يذهب سمير إلى منزله منذ 6 أيام متواصلة، إذ أكد أنه وزملاءه على الكراكات عملوا على مدار الساعة بإشراف من المسؤولين بصورة لحظية لتعويم السفينة، مضيفا أن «رجالة الكراكات والتحركات والعاملين بقناة السويس أثبتوا للعالم كله أن مصر قدها وقدود».

سمير، الذي عبر هو وزملاؤه عن سعادتهم بإطلاق أبواق السفن والكراكات، قال إن السفينة تحركت بسواعد رجال قناة السويس «السفينة عملاقة تعبتنا، ولم نذهب لمنازلنا لمدة 7 أيام»، مؤكداً متابعة العمل على مدار الساعة حتى يتم استئناف المجرى الملاحي بصورة كاملة.

ومن موقع السفينة الجانحة التي نجحت هيئة قناة السويس في تعويمها، إلى مركز المحاكاة والتدريب الذي عمل على مدار 6 أيام متواصلة على الترقب ووضع سيناريوهات متعددة لدعم العاملين على التكريك والتعويم.

أحلى فرحة منذ 40 سنة

«لم أفرح مثل اليوم منذ بداية عملي في قناة السويس قبل 40 عاما»، بهذه الكلمات وصف القبطان محمد رشدي، أحد المسؤولين بمركز التدريب والمحاكاة بالإسماعيلية، فرحته بتعويم السفينة العملاقة، مؤكداً أنه والعاملين بقناة السويس من عمال ومهندسين ومسؤولين علموا على مدار الأيام الماضية لإخراج السفينة وتعويها.

رشدي القبطان الستيني، يؤكد أن جنوح السفينة كانت مسؤولية كبيرة على كل عامل بالقناة «كانت حاجه كاتمة على أنفاسنا»، مضيفاً أن رجال التكريم والتعويم بذلوا جهودها غير مسبوقة لدرجة أنهم لم يبدلوا ملابسهم منذ 5 أيام.

ووصف القبطان رشدي الضغط الذين تعرضوا له بـ «الهائل»، مشيراً إلى أن مركز المحاكاة والتدريب عمل على وضع نماذج محاكاة حسابية بكافة الطرق لعملية التعويم بتنسيق كامل مع كافة الأطراف العاملة على عملية التعويم والحصول على معلومات من الموقع بالظروف المحيطة بها، مؤكداً أن قناة السويس تمتلك إمكانيات لا توجد في أي مكان بالعالم.

«شيلنا من على قلبنا حجر»، يضيف القبطان رشدي، مضيفا أن الغالبية العظمي من المرشدين يتخطون سن الستين ولم يناموا على مدار 6 أيام، مؤكداً استمرار العمل الآن لمرور ما يقرب من 400 سفينة عالقة بسبب السفينة الجانحة «هنشتغل ليلاً ونهاراً الأيام المقبلة، علشان المراكب دي خسرت».

وحسب العاملون تخلي القاطرات والكراكات أماكنها الآن لتجهيز الممر الملاحي لمرور السفن العالقة، تزامنا مع تحرك المرشدين للبدء في مرور السفن.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم، عن نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.