واشنطن تعرض الملايين للكشف عن مدان باغتيال الحريري

ابوظبي - سيف اليزيد - عرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مكافأة مالية كبيرة لكل من يدلي بمعلومات عن عضو في حزب الله اللبناني دين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لكنه ما يزال طليقاً.

وتبلغ قيمة المكافأة 10 ملايين دولار أميركي.

وقال برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، الخاص بوزارة الخارجية الأميركية، إن المكافأة ستمنح في مقابل «معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف» على سليم عياش، أو «معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية».

وفي ديسمبر الماضي، دانت المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشأتها الأمم المتحدة، عياش غيابياً بتهمة قتل الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن عياش، البالغ 57 عاماً، متوارٍ في لبنان، وقد رفض حزب الله تسليمه.

وقالت المحكمة إنها ستحاكم عياش أيضاً في ثلاث هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين.

وذكرت الخارجية الأميركية أن عياش خطط أيضاً لإلحاق الأذى بجنود أميركيين.

كان رفيق الحريري رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004. وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

وتصنف الولايات المتحدة «حزب الله» منظمة إرهابية.