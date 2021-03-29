أربعة قتلى بتفجير في العاصمة الصومالية

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد المسؤول الحكومي مهاد شيرلاوي بأنّ الهجوم كان يستهدف سيارته لكّن تسبب بمقتل باعة على الطريق.

وقال شيرلاوي، وهو سكرتير منطقة دينيلي في مقديشو «الله أنقذنا من مأساة لكن أبرياء لديهم أعمال في المنطقة قتلوا. قتل أربعة أشخاص، وأصيب عدة آخرون بعضهم في حالة خطرة».

وأوضح «كنا في طريقنا لمكاتبنا حين صدمنا بانفجار ضخم».

وأفاد شهود أنّ امرأة وابنها الصغير كانا ضمن حصيلة القتلى.

وقال شاهد يدعى علي «الأمر كان مروعا... كانت تبيع ملابس في متجر على الطريق حيث وقع الانفجار. قتلت على الفور حين أصابت الشظايا وجهها».

واتهم شيرلاوي مقاتلي حركة الشباب الإرهابية بالمسؤولية عن الهجوم.

وقُتل أكثر من 10 أشخاص، مساء الجمعة، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم تنبته حركة «الشباب» المتشددة.