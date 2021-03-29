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إصابة الرئيس الباكستاني بفيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر، اليوم الاثنين، بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس ، إن الفحوص أكدت إصابته بـ«كوفيد-19».
وقال «تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر».
وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بـ«كوفيد-19» هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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