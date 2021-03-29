تراجع عدد سكان إيطاليا مع انخفاض تاريخي لعدد الولادات في ظل جائحة كورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت إيطاليا أنها سجلت تراجعا تاريخيا في عدد المواليد العام الماضي، في ظل جائحة فيروس “كوفيد-19″، بالإضافة إلى انخفاض بحوالي 400 ألف نسمة.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، اليوم الاثنين، في تقرير حول “الديناميات الديموغرافية خلال جائحة كورونا”، إن عدد المواليد الجدد انخفض في 2020 بنسبة 3,8 في المائة، مقارنة مع العام 2019، ليصل إلى 404 ألفا و104 من المواليد، ما يعد أدنى مستوى تاريخي للولادات منذ توحيد إيطاليا قبل 160 عاما.

وأشار إلى تسجيل أعلى مستوى في عدد الوفيات منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية التي زادت بنسبة 17.6 في المائة، بزيادة 112 ألفا عن سنة 2019، ليبلغ مجموع الذين تم شطبهم من سجلات السكان العام الماضي 746 ألفا و146 متوفيا.

وخلص المعهد إلى أن عدد السكان المقيمين بإيطاليا في 31 دجنبر 2020، انخفض عما كان عليه في بداية العام بنحو 384 ألف نسمة، “كما لو أن مدينة بحجم فلورنسا قد اختفت في ظل جائحة كورونا”، ما يفاقم وتيرة منحنى الانخفاض السكاني منذ العام 2015.