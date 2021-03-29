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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

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الدمام - شريف احمد - قرر المغرب اليوم، تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداءً من منتصف ليلة الغد، وحتى إشعار آخر.

وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني المغربية أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الوقائية التي اتخذها المغرب؛ للحد من انشار فيروس ، مشيرةً إلى أن الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقاً "للبروتوكول" الصحي المحدد من طرف السلطات المختصة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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