شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر المغرب اليوم، تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداءً من منتصف ليلة الغد، وحتى إشعار آخر.

وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني المغربية أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الوقائية التي اتخذها المغرب؛ للحد من انشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقاً "للبروتوكول" الصحي المحدد من طرف السلطات المختصة.