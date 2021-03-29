شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المقترح الإثيوبي لملء سد النهضة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر دبلوماسية سودانية اليوم (الإثنين) أن إثيوبيا اقترحت إبرام اتفاق جديد مع السودان ومصر بشأن بدء المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة.

وأفادت المصادر بأن أديس أبابا اقترحت أن تستمر عملية ملء خزان السد المقررة في شهر يوليو القادم لمدة شهرين، مضيفة أنه من المنتظر أن يناقش مجلس الأمن والدفاع السوداني المقترح الإثيوبي بشأن سد النهضة، إلى جانب المبادرة الإماراتية بشأن الحدود.

وكانت إثيوبيا أعلنت مطلع فبراير الماضي عزمها بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار القادم، وجددت أكثر من مرة تأكيدها اتخاذ هذا الإجراء في موعده، رغم الرفض الشديد للخطوة من جانب السودان ومصر المتأثرتين بمشروع السد كونهما دولتي المصب.

وأعربت مصر والسودان عن قلقهما إزاء تعثر المفاوضات، واعتبر وزيرا خارجية البلدين أن الملء الثاني للسد تهديد مباشر للأمن المائي في البلدين، خصوصاً في ما يتصل بتشغيل السدود السودانية، وتهديد حياة 20 مليون مواطن سوداني.