شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 عجاف.. باريس تستأنف العمل الدبلوماسي في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تطور لافت يشي بتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا بعد تولي الحكومة الجديدة، أعادت فرنسا، اليوم (الاثنين)، افتتاح سفارتها بالعاصمة طرابلس بعد 7 سنوات من الإغلاق. وباشرت السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لوفرابير دوهليين، عملية افتتاح السفارة في مبنى جديد بضواحي طرابلس، وكتبت تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إلى العمل».

وأتى قرار باريس استئناف عمل السفارة بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى فرنسا ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، وعقب أسبوعين من تولي السلطة التنفيذية الجديدة مهامها.

وتدير فرنسا استثمارات ضخمة في ليبيا خاصّة في قطاعي النفط والغاز، عن طريق شركة «توتال» التي تستحوذ على حقوق التنقيب في عدد من الحقول النفطية، وتنافس على مشاريع إعادة الإعمار خاصة مع تركيا التي لا تزال لديها مشاريع واستثمارات عالقة وقعتها مع نظام معمر القذافي تقدرّ بعشرات المليارات، وتطمح للحصول على المزيد من العقود.