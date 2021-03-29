مجلس الأمن يناقش العنف في ميانمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مجلس الأمن الدولي أن يناقش مجددا حملة الإجراءات الصارمة العنيفة التي ينفذها الجيش الميانماري على المتظاهرين بعد التأثير المحدود للإدانة التي أصدرها المجلس أوائل مارس الجاري لأعمال العنف في البلاد، وأفادت مصادر من داخل المجلس التابع للأمم المتحدة أن بريطانيا طلبت عقد اجتماع مغلق في هذا الشأن غدا. وكان المجلس أدان بشدة أعمال العنف التي يقوم بها الجيش في 11 مارس ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين، غير أن العنف خلال التظاهرات واسعة النطاق على مدار مطلع الأسبوع خلف أكثر من مئة قتيل، ووصفت الأمم المتحدة يوم السبت بأنه (اليوم الأكثر دموية) منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.



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