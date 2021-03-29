شكرا لقرائتكم خبر 75 طنا من التمور السعودية لموريشيوس والمالديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية موريشيوس المتضمنة 50 طنا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز القنصل العام لدى موريشيوس أحمد بن سلامة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المجتمعات المحلية الدكتور أنور حسنو بحضور وزير الفنون والتراث الثقافي افيناش تيلوك، ووزيرة التكامل الاجتماعي والضمان الاجتماعي والتكامل الوطني فضيلة جيوا، وعدد من وسائل الإعلام وذلك في العاصمة بورت لويس.

وأهدى المركز 25 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية المالديف، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك العجاجين لوزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، في العاصمة ماليه.

وتأتي الهدية ضمن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتقديم المساعدات لجميع الأسر المحتاجة حول العالم.