75 طنا من التمور السعودية لموريشيوس والمالديف

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وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز القنصل العام لدى موريشيوس أحمد بن سلامة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المجتمعات المحلية الدكتور أنور حسنو بحضور وزير الفنون والتراث الثقافي افيناش تيلوك، ووزيرة التكامل الاجتماعي والضمان الاجتماعي والتكامل الوطني فضيلة جيوا، وعدد من وسائل الإعلام وذلك في العاصمة بورت لويس.
وأهدى المركز 25 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية المالديف، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك العجاجين لوزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، في العاصمة ماليه.
وتأتي الهدية ضمن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتقديم المساعدات لجميع الأسر المحتاجة حول العالم.
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