لبنان يتحرك لإعادة الأموال المنهوبة

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وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد أن البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله في افتتاح الجلسة العامة، «إن البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء».
وأضاف «حسنا فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائيا وأن يقول الناس إن المجلس النيابي عتم البلد أو إعطاء السلفة والخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».
وأشار إلى أن الدستور واضح في ما يخص تصريف الأعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب أو تدفع الضرر إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا».
وكان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيرا، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.
يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.
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