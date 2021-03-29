انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي بالعراق

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وقالت خلية الإعلام، في بيان، إن رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي بشركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل، مما أدى لاحتراق إحدى العجلات وإصابة سائقها العراقي.
وذكرت أن «السائق نقل للمستشفى لتلقي العلاج، واستمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة»، والتهمت النيران إحدى الشاحنات وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الانفجار.
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