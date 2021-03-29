يجعلها تنتصر في الحرب بضربة واحدة .. وسائل إعلام أمريكية تحذر من أسلحة روسية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الخبير الأمريكي، دان جور، من أن روسيا تمتلك سلاحًا فريدًا من شأنه أن يسمح لها بالنصر في الحرب بضربة واحدة.

وأكد الخبير أنه يمكن للأسلحة التي تفوق سرعة الصوت أن تغير بشكل جذري ميزان القوة العسكرية بين واشنطن ومنافستها الرئيسية، موسكو. لهذا من الضروري للبنتاغون تسريع التنمية في هذا المجال.

وكتب الخبير الأمريكي في موقع ريال كلير ديفينس: موسكو تستثمر أموالًا وجهودًا كبيرة في إنشاء ترسانة من الأسلحة التي الأسرع من الصوت، بما في ذلك الأسلحة الاستراتيجية.

وأشار كاتب المقال إلى أن "الولايات المتحدة بدأت تتخلف عن منافسيها - القوى العظمى - وهي الآن في عجلة من أمرها للحاق بالركب".

تمتلك الأسلحة الأسرع من الصوت عددًا من المزايا المهمة، على وجه الخصوص، تتميز عن الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بفضل السرعة والقدرة على المناورة في آن واحد.

يلعب تطوير هذا النوع من الأسلحة دورًا مهمًا في جهود موسكو الشاملة لتحديث قواتها المسلحة.

يحذر دان جور من أنه "ستسمح الأسلحة الأسرع من الصوت للجيش الروسي بإبقاء المنشآت الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها في خطر منذ بداية الصراع. هذه فرصة لكسب الحرب بضربة واحدة".

يشير مؤلف المنشور إلى أن موسكو ذهبت إلى أبعد من ذلك: في وقت من الأوقات، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت ستصبح عنصرًا أساسيًا للردع غير النووي. وبالتالي، تتزايد الأهمية الاستراتيجية لهذه الابتكارات.

اليوم، تحتل روسيا مكانة رائدة في مجال الأنظمة الأسرع من الصوت، حيث نجحت في إنشاء عدة فئات من هذا النوع من الأسلحة في وقت واحد.

روسيا، الدولة الوحيدة من بين القوى العظمى، التي طورت سلاحا نوويا استراتيجيا أسرع من الصوت "أفانغارد".

يوجد أيضًا في الترسانة الروسية فئتان على الأقل من الأسلحة قصيرة المدى التي تفوق سرعة الصوت "تسيركون" المضاد للسفن وصاروخ "كينجال"، الذي يمكن نشره على المقاتلات والقاذفات الروسية.

يذكر الخبير الأمريكي أن تطوير أنظمة تفوق سرعة الصوت محاولة جادة من قبل روسيا لاستعادة مكانة القوة العسكرية العظمى.