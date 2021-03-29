شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يزور الخليج 365 ضمن جولاته الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الخليج 365، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة، اليوم الاثنين، حيث تفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة.

وتعرف ضياء رشوان خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نقيب الصحفيين، بتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.