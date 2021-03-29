شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" للاتحادات المشاركة بأولمبياد طوكيو: نمد أيدينا إليكم لترفعوا اسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تمد يدها لجميع الاتحادات الرياضية، من اجل النهوض بالرياضة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، لمناقشة تذليل الصعاب التى تواجه بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأكد حسين، أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيل رياضي غير مسبوق، حيث تضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وأبطال رياضيين في الألعاب الفردية، فضلا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة .

ووجه رئيس لجنة الشباب، حديثه لرؤساء الاتحادات المشاركة فى الأولمبياد: "نحن معكم وعلي أتم الاستعداد لتقديم جميع أنواع الدعم من أجل رفع اسم مصر عاليا".