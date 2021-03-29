شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تستعرض المشاكل والمعوقات الخاصة بالمنشآت السياحية والفندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم، برئاسة النائبة نورا على، للاستماع إلى المشاكل والمعوقات الخاصة بالمنشآت السياحية والمنشآت الفندقية والشركات السياحية ووكالات السفر فيما يتعلق بوزارة المالية، بحضور ممثلي الاتحاد والغرف السياحية ومندوبين عن غرفتى المنشآت السياحية، والفندقية .

واستمعت اللجنة لعرض ممثلي الاتحاد والغرف السياحية بشأن المشاكل والمعوقات التي تواجههم فيما يتعلق بوزارة المالية، مشيرة إلى أنه كان لجائحة كورونا الأثر البالغ على قطاع السياحة وانحسار حركتها على مستوى العالم، فيُعد قطاع السياحة والسفر واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الفيروس، وهو ما أثر على حركة السياحة ونِسب الإشغال، ما ترتب عليه كساد وهبوط في الإيرادات.

وعبرت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة، عن تقديرها للمبادرات التي تبنتها الحكومة والبنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة، لتجاوز أزمة فيروس كورونا، ولكن لابد أن نعى بوجود قطاع أكثر تضرراً وتأثراً بالجائحة من غيره من القطاعات، مؤكدة أنه من الضرورة بل من الواجب الوقوف بجانبه حتى يعود لسابق عهده كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى يتطلب تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات ليتمكن القطاع من الاستمرار والحفاظ على عمالته المدربة

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر لعرض ما انتهت إليه وزارة المالية من دراسة للمشاكل والمعوقات التي عرضها ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والغرف الثلاثة الحاضرة اليوم وما تم تنفيذه، وعرض ما تم خلال اللقاء بين الوزارة والاتحاد على اجتماع اللجنة القادم وفى حضور المسئول صاحب القرار لبحث ما تم الانتهاء إليه .