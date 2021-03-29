استقالة شفوية للأندلسي والمكتب المسير يتشبث به في انتظار القرار النهائي

جدة - عبدالحي حسين - كان رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم، قد أخبر أعضاء المكتب المسير، أنه سيقدم استقالته من منصبه، خلال الاجتماع المنعقد بينهما، صباح اليوم الاثنين، والذي استمر إلى غاية الثانية زوالا، وبذلك، فإن استقالته كانت شفوية، في انتظار ما هو رسمي في قادم الأيام.

وأشارت بعض المصادر المطلعة أن أعضاء المكتب المسير رفضوا استقالة الرئيس الأندلسي، داعين إياه إلى التريت، إلا أنه أخبرهم بعدم قدرته على البقاء في منصبه، في ظل الضغوطات الجماهيرية، التي تطالب برحيله في انتظار القرار النهائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن اجتماعا آخر سيعقد، يوم غد الثلاثاء، رفقة منخرطي النادي، لمناقشة الوضعية الحالية للفريق.

جدير بالذكر أن مجموعات الـ”كورفا سود” نظمت، يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام ملعب الوازيس للمطالبة برحيل المكتب المسير، ومدرب جمال السلامي، مع تكوين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري.