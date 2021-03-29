حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 4,3 ملايين مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و302 ألفا و897 شخصا ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الإثنين، فيما أخذ 3 ملايين و455 ألفا و603 شخصا جرعتهم الثانية.

حملة التلقيح انطلقت قبل نحو تسعة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.