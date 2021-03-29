حكم مباراة صربيا والبرتغال: اعتذرت لفرناندو سانتوس المدير الفني والمنتخب البرتغالي عما حدث

جدة - عبدالحي حسين -

قدم الحكم داني ماكيلي، اعتذاره لفرناندو سانتوس المدير الفني، والمنتخب البرتغالي عما حدث؛ بعد إلغائه لهدف محقق لرفقاء رونالدو أمام صربيا برسم تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ولم يحتسب ماكيلي هدفا صحيحا لرونالدو في الثواني الأخيرة من مباراة صربيا والبرتغال، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2)، ما تسبب في حالة غضب عارمة للدون.

وقال ماكيلي في تصريحاته لصحيفة “أبولا” البرتغالية: “وفقًا لسياسة الفيفا، كل ما يمكنني قوله هو أنني اعتذرت لفرناندو سانتوس المدير الفني، والمنتخب البرتغالي عما حدث”.

وأضاف “كفريق تحكيم، نعمل دائمًا وبجد لاتخاذ قرارات جيدة، وعندما تحدت حالات مثل هذه؛ فإنها لا ترضينا على الإطلاق”.