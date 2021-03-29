هل ميركل "ضعيفة"؟.. مستشار ألمانيا السابق يجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد جيرهارد شرودر، مستشار ألمانيا السابق، خليفته أنجيلا ميركل، متحدثا عن "ضعف في القيادة" أظهرته المرأة الحديدية بأزمة كورونا.

وتحدث شرودر في تصريحات صحفية عن "ضعف ميركل في فرض أجندتها السياسية فيما يتعلق بإدارة أزمة كورونا".



وقال:"على المرء أن يكون حريصا على ألا تتآكل القيادة السياسية في الوضع الحالي"، مضيفا "يتوقع الناس ظهور مهارات القيادة في هذا التوقيت".

وكانت ميركل ظهرت في لقاء تلفزيوني أمس الأحد، وانتقدت بشكل كبير بعض حكام الولايات الذين "لا يظهرون جدية كاملة في مكافحة الوباء"، مهددة بفرض إغلاق كبير وقاس.

شرودر علق على ذلك، قائلا "لن ينجح كل شيء بالحوار، وفي بعض الأحيان، يجب أن يحاول رئيس الحكومة القيادة من الأمام، وألا ينتظر ليرى أولا كيف تسير الأمر ثم يأخذ زمام المبادرة".

وتابع :"كان هناك العديد من الأشخاص المتورطين في فكرة إغلاق عيد الفصح الفاشلة، واختبأوا خلف المدام"، في إشارة إلى ميركل.

وضاربا المثال برئيس ديوان المستشارية هيلج براون، الذي شارك بالتأكيد في الإعداد للفكرة، قال شرودر ، إن "الاستعدادات لمثل هذه القرارات في المستشارية تغلفها السرية".

كما تحدث شرودر عن ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مكافحة كورونا، مشيدا باستراتيجية كوريا الجنوبية ثلاثية الأبعاد؛ الاختبار والتتبع والعلاج، في محاصرة الجائحة.

وكانت ميركل تراجعت عن قرار فرض إغلاق مشدد في فترة عيد الفصح، بعد اتخاذه، إثر ضغوط سياسية وشعبية قوية للغاية. واضطرت المستشارة لتقديم الاعتذار للشعب 3 مرات عن هذا القرار، وطلب الغفران.