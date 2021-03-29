بقمة ثلاثية.. الأردن يطالب بإبعاد العراق عن توترات المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني وقوف بلاده مع دول المنطقة ضد الإرهاب، وسعيه لضمان استقرار العراق وتحييده عن التوترات الإقليمية

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، مساء الإثنين، إننا نسعى للتوصل لحل سياسي ينهى الأزمة في سوريا بما يحفظ أمنها واستقرارها، ويعيد لها أمنها وعافيتها.



وأضاف: ما حققه العراق من نصر في مكافحة الإرهاب، هو نصر لنا جميعا، ويجب تحييد بغداد عن التوترات الإقليمية.

وأعرب الصفدي عن أمله تحقيق بعض التقدم في أجندة القمة التي ستكون صاحبة مغزى كبير من حيث مخرجاتها وتضامنها مع العراق.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، "أكدنا على مكافحة الإرهاب بصوره كافة، وتطرقنا إلى التعاون بالتكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث".

وبدوره، قدم سامح شكري وزير الخارجية المصري شكره للحكومة العراقية على دعوتها لعقد هذا الاجتماع المهم"، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب وقت"، موضحا أن "هناك توافقا بين الرؤى للدول الثلاث، فضلا عن بحث التطورات التي تشهدها المنطقة العربية".

واستضافت العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وعقد وزراء خارجية كل من العراق والأردن ومصر اجتماعا تحضيريا في بغداد لاجتماع القادة الرابع، ضمن آلية التعاون بين الدول الثلاث والمقرر عقده خلال الفترة القادمة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله.

ويمهد التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة لاجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وفي مارس الماضي، شهدت العاصمة الأردنية عمان اجتماعات متابعة وتنسيق ضمن آلية التعاون الثلاثيّ.