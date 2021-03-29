أسعار الذهب في الجزائر اليوم.. "الأصفر" يخالف التوجه العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 29 مارس 2021، وخالف الاتجاه الهبوطي لأسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الإثنين، نحو 7442 دينارا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، خلال تعاملات الإثنين، مستوى 6822 دينارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 5581 دينارا.



أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين، نحو 4341 دينارا، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3721 دينارا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين، نحو 231 ألفا و442 دينارا (1734 دولارا)، وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 52 ألفا و94 دينارا (390.37 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين إذ قلص صعود الدولار الأمريكي والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1705.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1704.60 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 5.5% إلى 2529.30 دولار للأوقية.

بينما تراجعت الفضة 2.10% إلى 24.52 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1% وسجل نحو 1172.60 دولار للأوقية.