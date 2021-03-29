الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة التضامن على صعيد الهجرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زارت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي مراكز إيواء اللاجئين في جزيرتي ساموس وليسبوس شرقي اليونان، وسط اتهامات مستمرة لأثينا بترحيلهم بإجراءات متعجلة بشكل غير قانوني.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي بجزيرة ليسبوس قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، إن "غياب حل أوروبي لسياسة الهجرة أمر غير مقبول".

وأضافت: "ما نراه في أوروبا على مدى السنوات الست الماضية هو عدم وجود سياسة هجرة ذات طابع أوروبي، وهذا يعني أن الدول الأعضاء على حدودنا الخارجية كانت تحت ضغط هائل، ولا سيما بعض الجزر كانت تحت ضغط هائل في غياب حل أوروبي وهذا ما أود قوله، هذا لا ينبغي أن يكون مقبولا نحن بحاجة إلى إضفاء الطابع الأوروبي على قضية الهجرة والوقوف إلى جانب بعضنا البعض وعدم ترك أي دولة عضو أو جزيرة بمفردها".

وأشارت إلى أنه تم منح 155 مليون يورو إضافية لبناء مرافق استقبال المهاجرين في ليسبوس وخيوس، وأن جميع المهاجرين الذين يصلون "بشكل غير نظامي" سيتم فحصهم وتسجيلهم.

واتهمت منظمات حقوق اللاجئين والعديد من طالبي اللجوء السلطات اليونانية بتنفيذ عمليات ترحيل غير قانونية لطالبي اللجوء الوافدين حديثا دون منحهم الفرصة لتقديم طلب اللجوء.

وتنفي السلطات اليونانية بشدة هذه الاتهامات، ويصر المسؤولون على التزامهم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.