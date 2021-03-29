الرئيس الباكستاني يعلن إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر الإثنين، بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، إن الفحوص أكدت إصابته بكورونا.



وأضاف "تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر".

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بالمرض الذي يسببه الفيروس هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.