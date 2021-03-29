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الرئيس الباكستاني يعلن إصابته بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الباكستاني يعلن إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر الإثنين، بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس ، إن الفحوص أكدت إصابته بكورونا.

وأضاف "تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر".

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

 وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بالمرض الذي يسببه الفيروس هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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