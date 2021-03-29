شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تخطط لمعاقبة معرقلي تشكيل حكومة لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نددت الخارجية الفرنسية، باستمرار تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الوزير جان إيف لودريان تحدث مع مسؤولين لبنانيين كبار اليوم (الإثنين)، ودعا الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، إلى إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية. وحذر لودريان المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يفكر في تحديد سبل الضغط الممكن على المتسببين في هذا التعطيل.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن لودريان أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط على اللبنانيين بعد التعطيل المستمر لتأليف الحكومة الجديدة منذ نحو 7 أشهر.

وكان رئيس البرلمان نبيه بري، حذر من ضياع لبنان، وقال: «البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة تايتانيك من دون استثناء».

ويواجه اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة بالتزامن مع أزمة سيولة حادة، وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، ووفق تقارير موثقة أصبح أكثر من 55% من اللبنانيين فقراء، وأكثر من 25% تحت خط الفقر، فيما تتواصل الاحتجاجات بصورة متقطعة، دون أن تلوح في الأفق أية بوادر نحو حلحلة أزمة الحكومة الجديدة.