شكرا لقرائتكم خبر 1400 ناشط وفنان يطلقون حملة للإطاحة بخامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الإيرانيون حملة الكترونية للإطاحة بنظام المرشد الإيراني علي خامنئي، ووصل عدد الموقعين على بيان حملة «لا للجمهورية الإيرانية» إلى أكثر من 1400 توقيع من الناشطين والفنانين.

وتهدف الحملة إلى الإطاحة بالنظام الحالي في إيران والذي يعتبر بحسب الناشطين العقبة الرئيسة أمام الحرية، والازدهار والديمقراطية، والتقدم وحقوق الإنسان.

وكتب 640 ناشطا، من بينهم نشطاء سياسيون ومدنيون وفنانون ورياضيون وكتاب وأساتذة جامعيون وناشطون في مختلف المجالات، أن هذه الحملة هي صوت الشعب «المصمم على الإطاحة بنظام الحكم في إيران».

وتفاعل 770 ناشطا وفنانا وكاتبا ورياضيا آخر لدعم الحملة: دعونا نضع إرادة «لا للجمهورية الإيرانية» في قلب التضامن الوطني من أجل تخليص أرض إيران من الفقر والبؤس الذي فرضه هذا النظام الظلامي الفاسد، إلى الأبد، بإطلاق حركة كبيرة وشاملة.

يذكر أنه منذ أسابيع عدة، يحتج مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران ضد النظام الإيراني من خلال نشر الصور أو مقاطع الفيديو وكتابة عبارة «لا للجمهورية» على الورق وحتى بأيديهم، وما زالت هذه الحملة مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي.