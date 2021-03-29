شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على انقلابيي ميانمار وتعليق اتفاق تجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على ميانمار، مع تعليق فوري لاتفاق تجاري، إلى حين عودة حكومة «منتخبة ديمقراطياً» إلى السلطة، رداً على القمع الدموي للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وأعلنت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، في بيان، «تعليق كل ارتباط للولايات المتحدة مع ميانمار، بموجب الاتفاق-الإطار للعام 2013 حول التجارة والاستثمار، مع مفعول فوري».

وأوضح البيان أن «هذا التعليق سيبقى سارياً إلى حين عودة حكومة منتخبة ديمقراطياً».

ويقمع الجيش في ميانمار الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في 1 فبراير/شباط، التظاهرات اليومية التي تخرج إلى الشوارع للمطالبة بعودة الديمقراطية والإفراج عن مسؤولين سابقين.

وقالت السفيرة كاثرين تاي، إن «الولايات المتحدة تدعم جهود إعادة حكومة منتخبة ديمقراطياً، والتي كانت أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح في ميانمار».

وأضافت أن «الولايات المتحدة تدين بشدة العنف الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن ضد المدنيين».

وأسفر القمع في نهاية الأسبوع الماضي، والذي نددت به الأسرة الدولية بشدة، عن أكثر من مئة قتيل، بينهم عدة أطفال السبت، خلال اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري.