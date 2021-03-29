شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك: «آرت دبي» يعزز ازدهار العمل الإبداعي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن تقديره للقائمين على معرض «آرت دبي»، بما به من أثر في تعزيز فرص ازدهار وتقدم العمل الإبداعي في دبي والإمارات، تأكيداً لمكانتها منارة للإشعاع الحضاري في المنطقة، منوهاً بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات هدفها تحفيز المبدعين لمواصلة عطائهم وإثراء الحضارة الإنسانية بمزيد من الأعمال التي تشهد على قدرة الفنان والمبدع على نشر قيم ورسائل الخير والجمال بين الناس في كافة الأوقات.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الاثنين، أعمال النسخة الرابعة عشرة من المعرض الفني الرائد على مستوى المنطقة، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويستضيفها هذا العام، مركز دبي المالي العالمي، وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل، بمشاركة 50 معرضاً فنياً من 31 دولة.

وتقدم تسعة معارض من داخل الإمارات في نسخة هذا العام مجموعة من أهم مقتنياتها ضمن المشاركة الأكبر من نوعها في تاريخ المعرض، ما يزيد من أهمية الحدث الذي يعد الأبرز من نوعه تنظيماً بالحضور الفعلي في الإمارات، ومن أوائل المعارض الفنية العالمية التي تحظى بالحضور المباشر منذ بداية أزمة جائحة «كورونا»، استمراراً لتأكيد دبي قدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى في إطار من الالتزام الكامل بتطبيق كافة التدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة الجميع من عارضين وزوار.

وشملت جولة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مختلف مكونات الحدث الفني الذي يأتي كإحدى أهم الفعاليات الفنية على الأجندة الثقافية للإمارات ومنطقة الخليج العربي، بما يضمه من أعمال فنية متميزة حرص أصحابها من المعارض الفنية البارزة المشاركة على مد جسور جديدة للتواصل مع الجمهور من خلال دبي بكل ما تحمله من أهمية كمركز للعمل الثقافي والفني في المنطقة.

ورافق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال جولته في المعرض محمد أحمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، واطلع وزير التسامح والتعايش على أهم ما يميز هذه النسخة من أعمال وكذلك أبرز الفنانين الذين تعود الأعمال المشاركة إليهم وما يمثلونه من مدارس فنية معاصرة ومتنوعة. واستمع إلى شرح حول أهم المعروضات والاتجاهات الفنية المتنوعة التي تعبر عنها، في الوقت الذي أكد فيه العارضون تقديرهم لكل ما تقوم به دبي من جهود هدفها دعم العمل الإبداعي سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي وكذلك العالمي، تأكيداً على موقعها كمركز محوري للعمل الثقافي والفني، وكقوة دفع إيجابية مؤثرة في اتجاه الوصول إلى الأفضل بدفع مسيرة الإبداع الإنساني في كل المجالات.

أبرز المنصات

شملت الجولة القاعات الثلاث الكبرى المُقام من خلالها المعرض الذي خصص له مركز دبي المالي العالمي مساحة تصل إلى 3400 متر مربع ما يعكس مدى الاهتمام برسالة هذا الحدث الذي يستقطب سنوياً عشرات الآلاف من الزوار، واستهدف على مدار السنوات الماضية ترسيخ مكانته إحدى أبرز المنصات الثقافية في المنطقة وواحد من أهم المعارض الفنية في العالم.

واطلع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تفاصيل برنامج «المشاركة عن بُعد» الذي طوره القائمون على معرض «آرت دبي» باستخدام أحدث التقنيات وذلك لإتاحة الفرصة للمعارض التي لم تتمكن من السفر من مناطق متفرقة من العالم للحضور والمشاركة الفعلية في الحدث، أن تكون حاضرة بأعمالها عبر تقنيات المشاركة عن بُعد بفضل ما تتيحه دبي من بنية تحتية تكنولوجية قوية تسهم في تحقيق هذا الهدف حتى لا تحرم جانباً من المجتمع الإبداعي العالمي من فرصة المشاركة واللقاء وتبادل الأفكار حول آفاق التطوير الإبداعي في المنطقة والعالم.

وفي ختام الجولة، شاهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان معرضاً للصور الفوتوغرافية التي تعود إلى فترة السبعينات من القرن الماضي، وتؤرخ لمراحل مهمة من بواكير ترسيخ أسس الاتحاد عقب إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971.