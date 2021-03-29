شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتلاف الأمل» وشركاؤه يعملون لإيصال 18 مليار لقاح نهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

انطلقت الإثنين «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية»، التي تنظم عن بُعد، على مدار يومين متتاليين، تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمشاركة أبرز الشخصيات والشركات العالمية في قطاع الرعاية الصحية والعمل الخيري، وصناع القرار والخبراء وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، من أجل استكشاف نهجٍ عالمي موحد لمواجهة جائحة «كورونا».

وألقى في الافتتاح محمد علي الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كلمة ترحيبية، أضاء فيها على أهمية بناء الشراكات وحشد الموارد العالمية لمواجهة أكبر أزمات الصحة العامة في عصرنا الحالي.

وقال «تُمثل هذه القمة محطة حاسمة للمجتمع العالمي للالتقاء، بهدف تطوير الحلول الجديدة القابلة للتطبيق على أرض الواقع في معركتنا الجماعية مع الوباء. لقد حان الوقت لبناء شبكة واسعة من الشركاء العالميين لتوفير اللقاحات الآمنة للمنطقة وخارجها».

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بعنوان «تنسيق الاستجابة العالمية للتخفيف من آثار الوباء في الصحة العامة والاقتصاد». وكلمة لهنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف بعنوان «ضمان الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد - 19»، وكلمة لمارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيل وميليند ا غيتس بعنوان «لا يمكن لأي أحد أن يكون آمناً ما لم يتوافر الأمن للجميع: متحدون لتطعيم العالم».

وقال الدكتور أدهانوم: إن توافر اللقاحات يمنحنا الأمل في السيطرة على الوباء. ويمكننا التوصل إلى هذه النتيجة باستخدام اللقاحات استراتيجياً للتغلب على تفشي العدوى في كل مكان وفي الوقت نفسه. وتتزايد الفجوة بين عدد اللقاحات التي تعطى في البلدان الغنية، والعدد الإجمالي للقاحات التي تعطى كل يوم وفق مبادرة كوفاكس. إننا في المنظمة نرحب بـ «ائتلاف الأمل» الذي تقوده حكومة الإمارات، ونتطلع إلى العمل معكم والتوصل إلى شراكة تدعم مرفق «كوفاكس».

وبحثت جلسة النقاش الأولى، الإجراءات المتعلقة بمبادرات التعاون والجهود الجماعية العالمية لإنقاذ الأرواح ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي. وجمعت نخبة من أبرز الشخصيات والقادة في الصحة والشحن من بينهم: عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وفلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، ورئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والبروفيسور خوسيه باروسو، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات «جافي»، والدكتور ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي. وناقشوا سبل التكاتف الدولي للاستجابة لأبرز التحديات التي فرضها الوباء، عبر الشراكات العالمية، كما تحدثوا عن مساهماتهم في هذه المبادرة وسُبل الاستفادة من هذه المشاركة.

وقال الأحبابي: في خضم انتشار الوباء، وحشد الدول جهودها لمواجهة موجات التفشي الجديدة، فإن موانئ أبوظبي و«ائتلاف الأمل»، أصبحا جاهزين لتقديم الدعم للمنطقة والعالم بأسره. وبالتعاون مع شركائنا، فإننا نعمل على تطوير قدراتنا لتوفير 18 مليار جرعة لقاح، بطرق آمنة إلى أي مكان في العالم. ونُرحب بالشركاء الجدد الذين انضموا إلينا لمواصلة جهودنا، نحو تحقيق هدفنا العالمي في التصدي لانتشار الجائحة.

وركحزت الجلسة الحوارية الخاصة بالشركات المصنعة للقاح، على الدور الريادي لمجتمع البحوث الصيدلانية في العالم في تطوير اللقاحات في وقتٍ قياسي لإنقاذ الأرواح وحمايتها. واستمع الجمهور إلى متحدثين بارزين، منهم الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، وستانلي سي إرك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نوفافاكس».

وفي حلقة نقاش الدور الريادي لأبوظبي في مكافحة الجائحي، قال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: يواجه العالم أزمة صحية غير مسبوقة لم يشهدها جيلنا من قبل. وتتصدر أبوظبي الآن جهود توزيع اللقاحات في العالم من خلال شراكاتها وحلولها اللوجستية.

وشارك في الجلسة: محمد جمعة الشامسي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ«ائتلاف الأمل»، والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وأشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة G42 ​ للرعاية الصحية، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، والمهندس عبدالله الشامسي، رئيس الاستثمارات والمبادرات الجديدة، منصة الإمارات للاستثمار - شركة مبادلة للاستثمار.

وقال الشامسي: البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات التي تتمتع بها موانئ أبوظبي وشركاؤها في الائتلاف، عوامل رئيسية تُسهم في إنجاح مهمتنا الجماعية. ومنذ تفشي الوباء، ارتقت موانئ أبوظبي إلى مستوى التحدي بسرعة، وعزّزت قدراتها اللوجستية في وقتٍ قياسي لتلبية مستويات الطلب العالمي الذي هي عليه اليوم. وإلى جانب توفير مراكز التخزين الباردة وفائقة البرودة، فإننا نمتلك أسطولاً متخصصاً من المركبات اللوجستية تتيح نقل وتوزيع كميات كبيرة من اللقاحات بطرق آمنة وشفافة وفعالة.

وفي جلسة «على الطريق: من الإنتاج إلى المحتاجين» ناقش المتحدثون طرق ضمان سلامة سلسلة التوريد، واستعرضوا الدور الأساسي للتكنولوجيا في الحفاظ على سلامة اللقاح على امتداد مراحل سلسلة التوريد.

وأضاءت الجلسة على المرحلة التالية من الاستجابة العالمية للجائحة، وتشمل تقديم اللقاحات المطلوبة في العالم، وسبل مواجهة هذا التحدي عبر النقل الفعال والتكنولوجيا، بما في ذلك سلاسل التوريد القائمة على البيانات وحلول تكنولوجيا الـ «بلوك تشين».

وكان من بين المتحدثين: الدكتورة نورة الظاهري، رئيسة القطاع الرقمي في موانئ أبوظبي والرئيسة التنفيذية لـ «بوابة المقطع»، وريتشارد إيتل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سكاي سيل»، وجاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة «فيدكس إكسبريس» الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، وروبرت ساتون - رئيس القطاع اللوجستي لموانئ أبوظبي.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول للقمة بجلسة «حشد سلاسل التوريد العالمية عبر الحلول اللوجستية المتكاملة» وشارك فيها: روبرت كويل، النائب الأول للرئيس لقطاع الشؤون الصيدلانية والرعاية الصحة في «كوين + ناغيل»، ومارتن درو، النائب الأول للرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران، وتوماس كيب، مدير العمليات في شركة «أرامكس»، وجان سيدريك ميوس، رئيس النقل في منظمة اليونيسف، وطارق سلطان، الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في شركة «أجيليتي» وويسلي ويلر، رئيس شركة «يو إس بيه» للرعاية الصحية، وناقشوا التحديات المُلحة، بما في ذلك التغلب على تحديات سلسلة التبريد، وضمان سلامة اللقاح أثناء النقل، والتغلب على نقص الشبكة.

وضمت القمة معرضاً تفاعلياً ثلاثي الأبعاد، ومنطقة لإتاحة الفرصة للتواصل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين الرئيسيين.