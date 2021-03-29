شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استئناف الملاحة.. أكثر من 400 سفينة تنتظر عبور قناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإسماعيلية (مصر) - (رويترز)

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الإثنين استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، وعلقت السفينة «إيفر جيفن» التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة صباح الثلاثاء الماضي إثر رياح قوية مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وأظهرت لقطات مصورة بُثت على الهواء مباشرة في محطة تلفزيون محلية السفينة تسير ببطء في وسط القناة محاطة بزوارق القطر بعد ظهر اليوم الإثنين، وذكرت قناة إكسترا نيوز التلفزيونية أن السفينة كانت تسير بسرعة 1.5 عقدة.

وقال بيان لهيئة قناة السويس: «إن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يعلن استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد أن نجحت الهيئة في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن».

أعمال الشد والقطر استمرت خلال مطلع الأسبوع

وبعد أعمال التكريك والشد تمكن عمال الإنقاذ التابعين لهيئة قناة السويس وفريق من شركة سميت سالفدج الهولندية من إعادة تعويم السفينة بشكل جزئي في وقت مبكر اليوم باستخدام قاطرات، وقال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة «بوسكاليس» وهي الشركة الأم لشركة «سميت سالفدج» التي ساعدت في جهود تعويم السفينة الجانحة بعد إعادة تعويمها: «ضغط الوقت لإتمام هذه العملية كان واضحا وغير مسبوق».

وقالت الشركة إنه تم «تكريك» نحو 30 ألف متر مكعب من الرمال لإعادة تعويم سفينة الحاويات التي تزن 224 ألف طن، وإن 11 قاطرة وقاطرتان بحريتان قويتان استُخدمت لسحب السفينة، وأكدت شركة «إيفر جرين» التي تستأجر السفينة «إيفر جيفن» إنه تمت إعادة تعويم السفينة بنجاح وستوضع في بحيرة تقع بين قسمين من القناة لفحصها للتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وقالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) التي تتولي الإدارة الفنية لسفينة الحاويات إنه ليس هناك تقارير عن حدوث تلوث أو أضرار بالشحنة، كما أن التحقيقات الأولية تستبعد حدوث أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح السفينة.

أكثر 400 سفينة تنتظر عبور القناة

ذكرت قناة النيل التلفزيونية المصرية اليوم الاثنين، أن أكثر من 400 سفينة تنتظر عبور قناة السويس مع معاودة تعويم سفينة الحاويات الجانحة التي كانت تسد الممر المائي.

من جهته، قال رئيس هيئة قناة السويس للقناة، إن سفينة الحاويات التي كانت جانحة في القناة وأعيد تعويمها اليوم الاثنين سليمة وليس بها أي مشاكل.

وأضاف أنه تم فحص قاع القناة، وأن السفن ستعبر منها اليوم.

وأضاف أن من بين السفن عشرات تحمل الحاويات، إضافة إلى سفن البضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال. وذكرت الهيئة في وقت سابق أنه سيكون بمقدورها تسريع مرور قوافل السفن عبر القناة بمجرد تعويم «إيفر جيفن». وقال ربيع للتلفزيون المصري «مش هنضيع ثانية».

وأضاف أن مرور السفن المنتظرة قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام،وقال مصدر في القناة إن أكثر من مئة سفينة ستتمكن من دخول القناة يومياً، لكن شركة «ميرسك» للشحن ذكرت أن الاضطرابات في نشاط الشحن العالمي «قد يستغرق زوالها أسابيع وربما عدة أشهر».

وذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أنهت الأزمة قائلاً: «بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري». وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من واحد في المئة لتصل إلى 63.85 دولار للبرميل بعد إعادة تعويم السفينة، وارتفعت أسهم شركة إيفر جرين المؤجرة للسفينة والمدرجة في تايوان بنسبة 1.75 في المئة عند الإغلاق بعد إعادة تعويم السفينة جزئياً في وقت سابق اليوم الاثنين.

15 في المئة من حركة الشحن العالمية

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية في قناة السويس وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة لمصر. وتوقف حركة الملاحة يكبد القناة خسائر تتراوح بين 14 و15 مليون دولار يومياً. وزادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريباً بعد جنوح السفينة، وأثر غلق القناة على سلاسل الإمداد العالمية مما يهدد بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلاً بسبب قيود «كوفيد-19».

في سياق متصل، أظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن 16 ناقلة محملة للغاز الطبيعي المسال تستعد لدخول قناة السويس، وهو ضعفي العدد مُنذ يوم الجمعة، مع تعويم سفينة الحاويات «إيفر جيفن» بشكل كامل الإثنين، بعد جنوحها حوالي أسبوع.

وقالت كبلر: «إن 11 ناقلة تنتظر عند المدخل الشمالي للقناة بينما تنتظر خمس ناقلات عند المدخل الجنوبي. وأضافت أنه في المجمل ستتأخر 18 ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الوصول إلى وجهاتها، ومعظمها في آسيا، بسبب الازدحام».