شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب بضغط من ارتفاع الدولار.. وبيتكوين تتجاوز 58 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية، كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطاً إضافياً على المعدن. وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلاً 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس «العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير.. إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخماً، فقد يتراجع الذهب سريعاً لما دون 1700 دولار».

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس/آذار، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 بوتيرة أسرع كثيراً من أوروبا مما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفاً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.82 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 1.2% إلى 2644.18 دولار ونزل البلاتين 0.7% إلى 1176.42 دولار.

أسعار الدولار

وبدأ الدولار الأسبوع بقوة، إذ تحرك في اتجاه ذروة مقابل اليورو، الاثنين، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه ميل للحذر بالسوق المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، كما يضيف التوزيع الفائق السرعة للقاحات إلى جاذبية العملة.

فقد هبط اليورو 0.1% في التعاملات الآسيوية إلى 1.1783 دولار، ليكون غير مرتفع كثيراً عن قاع أربعة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.1762 دولار وأقل كثيراً من المتوسط المتحرك له في 200 يوم عند حوالي 1.1866.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ منتصف 2019، إذ تبطئ أوروبا وتيرة حملات التطعيم في وقت تعلو فيه موجة من الإصابات الجديدة، وهو مؤشر سلبي، إذ تظهر بيانات أن المستثمرين لا يزالون يقومون بعمليات شراء كبيرة لليورو.

كما دعم الحذر الناجم عن الفيروس الدولار ليرتفع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي والجنيه الاسترليني وارتفاع أمام العملات المرتبطة بالنفط، إذ دفعت إعادة تعويم السفينة التي تسد قناة السويس أسعار النفط للنزول.

وكان الين الياباني، وهو ملاذ آمن، هو العملة الوحيدة التي خالفت الاتجاه، إذ صعد من قاع عشرة شهور الذي بلغه يوم الجمعة، ليرتفع حوالي 0.2% إلى 109.43.

وعلى مدار الربع الأول من العام، سجل الدولار خسارة 0.7% مقابل الاسترليني الذي تدعم بالتوزيع السريع للقاح في بريطانيا، وسجل زيادة 0.8% مقابل الدولار الأسترالي وارتفاع 2.9% أمام الدولار النيوزيلندي الذي تأثر بإصلاحات في سوق الإسكان.

وكان الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات منخفضاً 0.3% إلى 0.7621 دولار اليوم، وكان الدولار النيوزيلندي متراجعاً 0.3% إلى 0.6978 دولار، في حين نزل الاسترليني 0.2% إلى 1.3767 دولار.



العملات المشفرة

قفزت عملة بيتكوين الاثنين إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5% وتبلغ 58 ألفاً و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفاً و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر. كانت شركة فيزا قالت في وقت سابق إنها ستسمح باستخدام العملة المشفرة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.

الليرة التركية

فقدت الليرة التركية أكثر من 1% من قيمتها، الاثنين، لتواصل نزولها الحاد منذ تغيير الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي هذا الشهر، مما أدى لتوقعات بسياسة نقدية فضفاضة. وبلغت الليرة 8.14 مقابل الدولار بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش انخفاضا من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة. وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17. (وكالات)